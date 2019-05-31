Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun...
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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:11 Kaynak: AA
: "(Yargı Reformu Stratejisi) Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz."
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