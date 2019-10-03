Adalet Bakanı Gül: "(Yargı) Vatandaşımızda en ufak bir şüphenin bile oluşmaması bizim temel...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması Adalet Bakanı Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin,...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması
Adalet Bakanı Gül'ün konuşması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansında konuştu. (1)
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