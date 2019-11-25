Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir.
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Yargının ideolojisi adalettir. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir. Anayasamızda mahkemeler, 'şu grubun, bu zümrenin adına' demiyor, 'millet adına karar verir' diyor."

Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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