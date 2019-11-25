Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir.
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Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi adalettir. Anayasamızda mahkemeler, 'şu grubun, bu zümrenin adına' demiyor, 'millet adına karar verir' diyor."
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