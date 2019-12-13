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Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...
6 saat önce
Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi Katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21 Kaynak: AA
Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi
Katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu. (3)
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