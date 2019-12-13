Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...

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Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi Katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu.

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi

Katılımcılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu. (3)

Adalet Bakanı Gül: Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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