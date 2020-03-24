Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı
24 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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