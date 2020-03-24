Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı

24 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.

Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: AA

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