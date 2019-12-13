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Adalet Bakanı Gül: "Yargıya güven öncelikle yargının kararlarıyla oluşur"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:07 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)
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