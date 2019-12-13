Adalet Bakanı Gül: "Yargıya güven öncelikle yargının kararlarıyla oluşur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Yargıya güven öncelikle yargının kararlarıyla oluşur' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Yargıya güven öncelikle yargının kararlarıyla oluşur"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)

Adalet Bakanı Gül: Yargıya güven öncelikle yargının kararlarıyla oluşur

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:07 Kaynak: AA
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