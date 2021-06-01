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Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi

01.06.2021 17:18

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in iddialarının ardından canlı yayında hukuk sistemini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül isim vermeden cevap verdi. Gül, "Kanunu uyguladığı için savcının, hakimin hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında 24 Mayıs'ta katıldığı Habertürk yayınında, yargıdan şikayetçi olup yakalanan suçluların mahkemeler tarafından serbest bırakılmasını eleştirmişti.

"KOM DAİRESİ'NE BENİM Mİ YAZI YAZDIRMAM LAZIM"

Soylu, Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili gözaltına alınması gerektiğini söyleyen gazetecilere şu yanıtı vermişti: "Anama sövdüler itirazımı dile getirdim. Hala sosyal medyada itiraz ediyorum, sizin adınıza itiraz ediyorum. Bugün bunun (Atilla Peker) alınması için KOM Dairesi'ne yazı yazdım. Benim mi yazdırmam lazım, resen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir. Olay çıktıktan sonra olay sonu raporu yazmak değil. Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu eleştirisine üstü kapalı yanıt geldi.

"HAKİMİN KANUN KANUN KORYUCUYA DÖNÜŞMESİ KABUL EDİLEMEZ"

16. Türk Ceza Hukuku Günleri kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katılan Gül şunları söyledi:

"Hakim, özellikle de ceza hakimi bir yaptırım söz konusu olduğunda kanunun lafsını tekrar etmek zorundadır. Hakimin adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Sistemimizde zaten bu mümkün de değildir. Yargının kendi tabi ve doğal mecrası için de çalışması beklenmesi, bu tabii ve doğal işleyişe saygıyı da gerektirir.

"SAVCI VE HAKİMİN HEDEF HALİNE GETİRİLMESİ MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Kanunu uyguladığı için savcının, hakimin hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir.

Kanunu değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kanunda bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa bu işlemin adresi bellidir. Ortaya çıkan sosyal ve hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda kanunu değiştirmek veya düzenlemek meclisin görev ve yetkisindedir."

İKİ BAKAN DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce de karşı karşıya gelmişti. Bu yılın başında Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına, Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Gül'ün yanıtı ise "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" olmuştu.

Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu'nun annesine yapılan hakareti kınamıştı.

Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin "sosyal medya değil, parlamento olduğunu" ifade etmişti.

Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi

Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Atilla Peker, Sedat Peker, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi - Son Dakika


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