Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda...
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Adalet Bakanı Gül: "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda...

2 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız"

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız"

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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