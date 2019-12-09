Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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