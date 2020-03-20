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Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok."
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok."
Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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