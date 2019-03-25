Adalet Bakanı Gül: "Yeni Zelanda'da Hadiseyi Yapan Kişinin Türkiye'ye Yaptığı Ziyaretin, Turistik...
1 saat önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu. Adalet Bakanı Gül
: " Yeni Zelanda
'da hadiseyi yapan kişinin Türkiye
'ye yaptığı ziyaretin, turistik ziyaretin ötesinde olduğu açık."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:33 Kaynak: AA
Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum
Ünlü Ritim ve Saz Sanatçısı Atilla Mayda Hayatını Kaybetti
Star Rafineri Yıllık 500 Milyon Dolarlık İhracat Yapacak
ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu