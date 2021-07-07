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Adalet Bakanı Gül: "Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız"

07.07.2021 11:26

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı. (1)

"Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sizleri hakim - savcı olarak da görmek isteriz"

"Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak"

Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız
Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız
Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız
Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Bakanı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Yıl sonunda hakim, savcı alımı yapacağız' - Son Dakika


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