Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: YSK bu işin patronudur

Adalet Bakanı Gül: YSK bu işin patronudur

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmekte.

Adalet Bakanı Gül: YSK bu işin patronudur, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmekte. YSK bu işin patronudur. Yürütme burada söz sahibi değildir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:26 

Abdülhamit Gül, Ekonomi
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