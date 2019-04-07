Adalet Bakanı Gül: YSK bu işin patronudur
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmekte.
Adalet Bakanı Gül
, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmekte. YSK bu işin patronudur. Yürütme burada söz sahibi değildir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:26
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