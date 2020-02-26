Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 'namaz kıldırdı' diye verilen hapis cezası, Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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