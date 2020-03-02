Adalet Bakanı Gül: " Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz." - ANKARA

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AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?