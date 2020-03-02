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Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz." - ANKARA
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