Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:43

Kaynak: AA

Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak

Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı

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