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Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır."
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