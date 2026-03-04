Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor - Son Dakika
Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor

Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor
04.03.2026 12:27
Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı müjdesini vererek ''12. Yargı Paketinde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz.'' dedi.

Bakan Akın Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Gürlek, avukatlara yönelik yeni müjdeleri açıkladı. Bakan Gürlek, kendisini ziyarete gelen İstanbul 2 Nolu Barosunun talebi doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

TAPUDA BELİRLİ MİKTARI GEÇEN İŞLEMLER İÇİN AVUKAT ZORUNLU OLACAK

Bakan Gürlek, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için temel hedefleri belirlediklerini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, "Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. 12. Yargı Paketinde talimat da verdik şu an yasal düzenleme de yapılacak. Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketinde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz."

"YARGILAMA, SAVCI, AVUKAT VE HAKİMDEN OLUŞAN ÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİPTİR"

Konuşmasında Çekmeköy'de menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Öğretmen Fatma Nur Çelik'e rahmet ve kederli ailesine başsağlığı dileyen Bakan Gürlek, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Mülkün temeli adalet, savunmanın ana omurgasının ise avukatlar olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, avukatların adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunu dile getirerek, "Yargılama, savcı, avukat ve hakimden oluşan üçlü bir yapıya sahiptir. Ancak üçü bir araya gelirse yargılama faaliyeti başlar. Bu üç unsur eşit derecede kıymetlidir. Yargı bağımsızlığının güvencesi bağımsız avukatlardır. Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır." dedi.

"SON 24 YILDA AVUKATLARIMIZI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN REFORM NİTELİĞİNDE DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki başarılı katkıları için avukatlara teşekkür eden Bakan Gürlek, avukatlara yönelik son 24 yılda yapılan düzenlemeleri de şöyle sıraladı:

"Son 24 yılda avukatlarımızı doğrudan ilgilendiren pek çok çalışma yaptık. Önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirerek mesleğe nitelik kazandırdık. Aynı anlamda aynı zamanda bir süzgeç niteliği bu sınav görüyor. Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi kaldırdık. Dikey geçiş sistemini kaldırdık. Fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültesinin nitelikli ve nicelikli bir kalite olmasını sağladık. Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her halükarda Yargıtay'a gitmesi için gerekli olan yasal düzenlemeyi yaptık. Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla hem bürolarından hem de ofislerinden ya da başka yerden rahatlıkla duruşmalara katılım sağlıyorlar."

"AVUKATLARIMIZIN YILLARDIR DİLE GETİRDİĞİ TALEPLERE CEVAP VEREN DÜZENLEMELERDİR"

Bakan Gürlek, son 24 yılda yapılan düzenlemeler arasında UYAP entegrasyonunu genişletilmesi, avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğunu belirterek, "Mesleğe yeni başlayan avukatlara 5 yıl boyunca baro tarafından alınan keseneğin alınmamasını sağladık. Büro kurma giderleri olarak yeni başlayan özellikle meslektaşlarımıza finansman desteği sağladık. Bu konuda ilgili bankalarla gerekli görüşmeleri yaptık. Şu an finansal destekten yararlanıyorlar. 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdık. Uzlaştırmacılara sadece uzlaştırmacı olabilmek için sadece hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdik. Tüm bu düzenlemeler savunmayı güçlendiren avukatlarımızın yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemelerdi." şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, "Avukatlarımız, hak arama hürriyetinin teminatı, adalet sistemimizin vazgeçilmez kurucu unsurudur. Savunmanın güçlü olduğu yerde adalet daha da kökleşir, toplumsal güven daha da artar." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kamer tekeş kamer tekeş:
    Avukatlara nasil daha fazla para kazandiririz alt metni yani (!) 27 1 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    Hukukun ileri olduğu ülkelerde böyle saçmalık yok. 13 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Bir Konyalı olarak Süleyman Demirel gelince memleketi Isparta’yı Beyşehir gölünden sulama yaptı turgut Özal gelince askeriyi memleketi Malatya götürdü Ahmet Davut oğlu gelince memleketine yol yaptı millet sörf yapıyor adalet bakanıda avukatlara güzellik yapmış bunlar şehirimde olunca bildiklerim 3 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    23 nisan bakanı :) 1 0 Yanıtla
