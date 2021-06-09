İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta saldırıya uğramasının ardından toplumun farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesaplarından olayı kınayan çok sayıda siyasetçinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı paylaşımla Akkaya'nın yanında olduğunu söyledi.
Gül, paylaşımında, "Nişantaşı'nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan Neşe Nur Hanımefendi ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" ifadelerini kullandı.
İddiaya göre Eray Çakın adlı bir kişi, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" deyip akademisyen Nur Akkaya'ya elindeki termosla vurdu. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp raporu alan Akkaya ise saldırgandan şikayetçi oldu.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız - Son Dakika