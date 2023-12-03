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Adalet Bakanı Tunç'tan, Arka Sokaklar dizisindeki sahneye tepki: İdari ve hukuki soruşturmalar yapılacaktır - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç'tan, Arka Sokaklar dizisindeki sahneye tepki: İdari ve hukuki soruşturmalar yapılacaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Arka Sokaklar dizisinde yer alan infaz memuru tiplemesine ilişkin "Bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

03.12.2023 - 09:27,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da infaz memuru tiplemesine tepki gösterdi. Tunç, dizideki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

GARDİYAN SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

17 yıldır izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi son bölümündeki "gardiyan" sahnesiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da radarına girdi. İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Komiser'in koğuşa girdiği sahnede 2 gardiyanın gelip Engin Komiseri darbettiği anlar yer alıyor. Daha sonra rüşvet olaylarının da geçtiği sahne tepki çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarını eleştirdi

BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA: HUKUKİ VE İDARİ İNCELEMELER YAPILACAKTIR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Arka Sokaklar dizisine ilişkin açıklamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez. Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarını eleştirdi

CEZA VE TEVFİKEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarını eleştirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarını eleştirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarını eleştirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan, Arka Sokaklar dizisindeki sahneye tepki: İdari ve hukuki soruşturmalar yapılacaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan, Arka Sokaklar dizisindeki sahneye tepki: İdari ve hukuki soruşturmalar yapılacaktır - Son Dakika
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