Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Astlık üstlük ilişkisi yok, sorunun çözümü yeni anayasadır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM'nin Can Atalay kararını tanımaması sonrası konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etti.

"YÜKSEK MAHKEMELER ARASINDA ASTLIK ÜSTLÜK İLİŞKİSİ YOK"

Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AYM ile Yargıtay arasında yaşanan polemiğe değinen Bakan Tunç, "Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"TBMM'DE OTURMA EYLEMİNE DEĞİL ÇALIŞMA EYLEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

CHP'li vekillerin Yargıtay'ın AYM hamlesine tepki olarak TBMM'de eylem başlatmasını eleştiren Tunç, "Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez. TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSENİN YARGI KURUMLARINI YIPRATMASINA İZİN VERMEYİZ"

Tunç sözlerine şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri kabul edebilmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sorunlar hukuk içerisinde çözülebilir. Ancak birileri tarafından farklı boyuta çekilmek isteniyorsa farklı bir kasıt vardır. Bu mesele hukuk içinde çözülecektir. Hiç kimsenin yargı kurumlarını yıpratmasına izin veremeyiz."

Can Atalay

NE OLMUŞTU?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ERDOĞAN DA YENİ ANAYASAYI İŞARET ETMİŞTİ

Konuyla ilgili yorumu merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada AYM-Yargıtay arasında yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade ederek, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" demişti.