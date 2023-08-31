Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir

Son Güncelleme: 31.08.2023 13:11

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranına getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bu oranın üzerine çıkılabileceğini belirten Tunç, ''İki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu.'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, son dönemde ev sahibi ile kiracı arasında sorun haline gelen yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tunç, tarafların anlaşması halinde bu sınırın aşılabileceğini söyledi.

ARABULUCULUK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını söyleyen Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kira davaları da katılıyor. Kat mülkiyetinden doğan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak. Komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak." dedi.

"KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR

Bakan Tunç sözlerine şöyle devam etti: "Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var."

SÜRESİZ NAFAKA SORUNU

Süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, aile hukukunu sil baştan ele alacaklarını ifade ederek ''Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Emlak Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir - Son Dakika
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