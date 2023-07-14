Adalet Bakanı Tunç, "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nda yeni anayasa mesajı verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada yeni anayasa mesajı veren Bakan Tunç, "Bu millet yeni, demokratik bir anayasayı artık hak ediyor. Yeni parlamentomuz, yeni seçilen milletvekillerimiz bu anlamda milletimizin bizlerden beklediği yeni anayasayı, demokratik anayasayı inşallah Mecliste bir uzlaşmayla milletin huzuruna getiriler. Bütün temennimiz budur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir otelde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Adana'nın da etkilendiğini hatırlatan Tunç, depremin yaralarının sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi. Yılmaz Tunç, yargının deprem bölgelerinde delillerin toplanmasında büyük bir çalışma gösterdiğini belirtti.

"YATIRIMCI KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDECEĞİ ORTAM İSTER"

Hukuk ve ekonomi ilişkisinin önemine işaret eden Tunç, yatırımcının öngörülebilirlik istediğini, hukuk devletinin en belirgin özelliğinin hukuki güvenlik ve hukuki verimlilik ilkesi olduğunu kaydetti. Bakan Tunç, yatırımcının da kendini güvende hissedeceğini, keyfi uygulamalarla karşılaşmayacağı ortam isteyeceğini, ekonominin dayandığı ana sütunun güven olduğunu belirtti.

"BU MİLLET YENİ, DEMOKRATİK ANAYASAYI HAK EDİYOR"

Anayasa'da çok sayıda değişiklik yapıldığını anlatan Bakan Tunç, sıkıyönetimin kaldırıldığını, darbecilerin yargılanmasının önünün açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ifade eden Tunç, Cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alan bir hükümet sisteminin kazandırıldığını dile getirdi. Bakan Tunç, "Bu millet yeni, demokratik bir anayasayı artık hak ediyor. Yeni parlamentomuz, yeni seçilen milletvekillerimiz bu anlamda milletimizin bizlerden beklediği yeni anayasayı, demokratik anayasayı inşallah Mecliste bir uzlaşmayla milletin huzuruna getiriler. Bütün temennimiz budur." şeklinde konuştu.

"MİLLET LİDERİNE GÜVENDİ"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Bakan Tunç, hain FETÖ teröristlerinin gerçekleştirdiği kalkışmayı milletin büyük kahramanlıkla önlediğini söyledi. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haydi meydanlara, milletin üzerinde güç tanımıyorum" sözlerinin ardından milletin meydanlara koştuğunu, çıplak elleriyle tankların önüne durduğunu anlattı. Yılmaz Tunç, "Milletimiz, liderinin sözünü, görüntüsünü bekledi. Lideri mesajı verdiğinde de meydanlara koştu. Yani millet liderine güvendi, lideri de milletine güvendi. Her iki güven bu başarıyı sağladı ve Türkiye'nin bir uçurumun kenarından dönmesi sağlandı." dedi.

"DÜNYAYA BÜYÜK BİR MESAJ VERDİK"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tunç, şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi kahramanlık gösteren yargı mensuplarımızı da kutluyorum. O gece darbeciler karşısında cübbelerini giyip 'hazır ol'da bekleyen bir yargı sistemi değil, onların tarihe karıştığını gördük, darbecileri, milletin hakkına, hukukuna tecavüz edenleri soruşturan, ilk dakikadan itibaren soruşturan, onları gözaltına alan, tutuklayan ve millet adına hesap soran bir yargıyı gördük. O gece kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızı teker teker kutluyorum. İşte demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak budur. Milletimiz dünyaya büyük bir mesaj verdi. İnsan hakları, demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını milletimiz bütün dünyaya gösterirken yargımız da vatansever emniyet güçlerimiz de demokrasinin nasıl korunacağını bütün dünyaya göstermiş oldular."

"YARGI KUYUMCU TERAZİSİ TİZİLİLİĞİYLE HAREKETE DEVAM EDECEK"

Mücadelenin burada bitmediğini ifade eden Tunç, yargının soruşturmaları hukuk içinde yürüttüğünü ifade etti. Tunç, "O gün yürürlükte olan anayasamıza göre olağanüstü hal kararnamelerinin anayasaya aykırılığı iddia edilemez ve yargıya götürülemezdi ama biz buna rağmen o kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden geçerek kanunlaşan bu kararnameler Anayasa Mahkemesinin de denetimine açılmış oldu." dedi. Bakan Tunç, yargının kuyumcu terazisi titizliğiyle hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

"REFORMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörün insanlık suçu ve insanlığın ortak düşmanı olduğuna işaret eden Tunç, şöyle konuştu: "Yurt dışına kaçan teröristler için 'İnsan haklarına saygılıyım, demokratik hukuk devletiyim' diyen ülkelere iade taleplerimiz olduğu halde bunlara duyarsız kalındığını da üzülerek görüyoruz. Sadece kağıt üstünde sözleşmelere imza atmakla, 'Ben hukuk devletiyim' demekle olmuyor. Uygulamada, icraatta eğer hukuka, insan haklarına saygınız varsa işte o zaman hukuk devleti olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu mesajı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere de vermeye devam ediyor. 21 yılda 15 Temmuz darbe kalkışmasına, Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine, muhtıralara, terörü azdırmak isteyenlere, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Her engeli aşarak demokrasimizin güçlenmesi, hukuk devleti ilkemizin tahkim edilmesi için reformlar yapmaya devam ettik ve devam edeceğiz."

"İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Arabuluculuğu geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tunç, kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını hatırlattı. Yılmaz Tunç, arabulucuya giden dosyaların yüzde 70'inde anlaşma sağlandığını bildirdi. Adalete güveni daha da yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti: "Yargının daha adil, etkin, hızlı işleyebilmesi anlamında reform süreci devam edecek. Şu anda yine bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız var. Türkiye Yüzyılı'nın İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı adaletin de yüzyılı olsun diyoruz. Adalet Bakanlığı olarak adalete güveni daha da artırmanın gayretiyle hukuki öngörülebilirliğin, hukuki güvenliğin tam anlamıyla sağlanabildiği bir ortamı oluşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mevzuat düzenlemelerinde teknik destek vermeye devam edeceğiz."