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Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştı

2 saat önce

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Uğurhan Kuş, adliye personeliyle vedalaştı.

Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştı, System.String[]
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Uğurhan Kuş, adliye personeliyle vedalaştı.

Uğurhan Kuş için Bursa Adliyesi'nde vedalaşma töreni düzenlendi. Adliye personeline konuşma yapan Kuş, "Sürpriz gelişmeyle aranızdan ayrıldım. Bursa ile ilgili farklı planlarımız farklıydı. Daha uzun düşünüyorduk Bizi bu göreve layık gören Adalet Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu makamlar önemli ve sorumluluğu fazla. Ben hepinizden dua istiyorum. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.

İnsanı hedef alan, hayatını kolaylaştıran bir çalışmaya özen gösterdiğini dile getiren Kuş, "Benden sonra çalışan arkadaşlarımız ayni anlayışla devam edecektir. Ben adalet dağıtmanın bir ibadet olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple ibadet eder gibi çalıştım. Bu şekilde çalışırsanız, insani yönü her zaman ön plana çıkarırsınız başarısızlık söz konusu olamaz. Önümüze gelen insanlarımıza iyi davranacağız. Bu binada bazı sıkıntılarımız vardı, gidermek içim gayretler gösterdik. Personel sayımız, hakim, savcı ve mahkeme sayımız arttı. Bu sıkıntıları gidermeye çalıştık. Yeni adliye binamız imdadımıza yetişti. Ağustos ayında taşınmalar başlayacak. Biz artık Ankara'da sizlerin herşeyi olacağız. Burada yaşanan sıkıntıları takip edeceğiz, sıkıntı olmaması için gayret göstereceğiz. Bu teşkilatı hep beraber yukarılara çıkaracağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda duygulanan Kuş'a Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen çiçek takdim etti. Kuş, daha sonra adliye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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