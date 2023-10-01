Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor

Son Güncelleme: 01.10.2023 22:12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saldırıyı lanetleyen Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.

"TÜM BOYUTLARI ARAŞTIRILIYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti. Bakan Tunç, "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz." diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır." dedi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR SORUŞTURMA VAR"

Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

"TÜM DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR"

" Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor - Son Dakika
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