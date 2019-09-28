Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki
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Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki

47 dakika önce

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "FETÖ'cüler yargıda kritik noktalara atanıyor" eleştirisinden sonra hükümete yakın basın organlarında Adalet Bakanı Gül'ü eleştiren yazılar yer almıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "FETÖ'cüler yargıda kritik noktalara atanıyor" eleştirisinden sonra hükümete yakın basın organlarında Adalet Bakanı Gül'ü eleştiren yazılar yer almıştı. Gül İzmir'de yaptığı açıklamada, "FETÖ'yle mücadeleyi sulandıranlarla mücadelemiz sürecek" mesajını verdi

Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki

Abdülhamit Gül, Sabah Gazetesi, Dilek Güngör, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:01 
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