Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz
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Adalet Bakanlığı: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

13 dakika önce

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz, System.String[]

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bakanlığın personel alımıyla ilgili açıklamasını  Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
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