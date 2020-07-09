Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu - Son Dakika

Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla 186 yeni noterlik ihdas edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla 186 yeni noterlik ihdas edildi. Kurulan yeni noterliklerden 122'si birinci sınıf noterlikten oluşuyor.

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Adalet Bakanlığı nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik ihdas etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla kurulan yeni noterliklerin 122'si birinci sınıf, 40'ı ikinci sınıf ve 24'ü ise üçüncü sınıf noterliklerden oluşuyor.


Adalet Bakanlığı, 2019 yılında yaptığı ihdas çalışmalarında ise 27 adet birinci sınıf, 78 adet ikinci sınıf ve 25 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplamda 130 noterlik kurarak ülke genelinde noterlik sayısını 2 bin 61'e ulaştırmıştı. Yapılan son ihdas çalışması ile ülke genelinde 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı bin 16 artarak 2 bin 247'ye ulaşmış oldu. Bu rakamlar yüzde 83'lük bir artış anlamına geliyor.


En fazla yeni noterlik İstanbul'da ihdas edildi


Adalet Bakanlığı, en fazla yeni noterliği 44 noterlikle İstanbul'da ihdas etti. İstanbul'u 14 yeni noterlikle Ankara takip ediyor. Antalya'ya 10, İzmir'e 9, Bursa'ya da 8 yeni noterlik kurulacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı son ihdas çalışması ile noterlik bulunmayan Altınova, Belen, Çiftlikköy, Çilimli, Hacılar, Kaynaşlı, Kemalpaşa (Artvin), Toprakkale, Yahşihan ilçelerinde noterlik kurulmasına karar verdi. Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak. - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Abdülhamit Gül, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu - Son Dakika
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