Adalet Bakanlığı 186 yeni noterlik kurdu - Son Dakika

ADALET Bakanlığı nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Abdulhamit Gül imzasıyla kurulan yeni noterliklerin 122'si birinci sınıf, 40'ı ikinci sınıf ve 24'ü ise üçüncü sınıf noterliklerden oluşuyor. Yapılan son ihdas çalışması ile ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 1016 artarak 2 bin 247'ye ulaştı. En fazla noterlik 44 noterlikle İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u 14 yeni noterlikle Ankara takip ediyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı son ihdas çalışması ile noterlik bulunmayan Altınova, Belen, Çiftlikköy, Çilimli, Hacılar, Kaynaşlı, Kemalpaşa (Artvin), Toprakkale, Yahşihan ilçelerinde noterlik kurulmasına karar verdi.