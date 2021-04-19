Adalet Bakanlığı 23 mütercim alacak - Son Dakika

Adalet Bakanlığı 23 mütercim alacak

19.04.2021 03:17
Adalet Bakanlığı 23 mütercim alacak, System.String[]

Adalet Bakanlığının sözlü sınav sonucuna göre 23 sözleşmeli mütercim alınacak.

Adalet Bakanlığının sözlü sınav sonucuna göre 23 sözleşmeli mütercim alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmaları gerekiyor.

Adaylar başvurularını 19 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili bölümü işaretleyip öğrenim belgelerini PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi, ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılacak.

Sözleşmeli personelin ücreti kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilecek. Buna göre hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlara 5 bin 443 lira 64 kuruş, 3 yıldan 5 yıla kadar olanlara 5 bin 172 lira 16 kuruş, 3 yıldan az olanlara ise 4 bin 586 lira 64 kuruş bürüt ücret verilecek.

İngilizce, Adalet, Gazete, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı 23 mütercim alacak - Son Dakika


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