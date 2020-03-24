Adalet Bakanlığı, 50 bin 792 personeline uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 50 bin 792 personeline uzaktan eğitim verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; başta ceza infaz kurumları olmak üzere uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında kurum içi eğitim çalışmalarının uzaktan eğitim modeliyle yürütüleceği belirtildi. Bu kapsamda hazırlanan 'Stresle Başa Çıkma' ve 'İşyerinde Çalışma Yöntemi' konulu iki eğitim modülünün Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Toplamda 50 bin 792 personelin faydalanacağı eğitim modülleri için gerekli test çalışmaları yapıldı. Başarıyla tamamlanan test süreci sonrasında ilgili personele uzaktan eğitim bağlantıları e posta aracılığıyla gönderildi. Uzaktan eğitimden faydalanacak personel arasında adliyelerde görev yapan; yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcıları, zabıt katibi, icra katibi, memur ve veznedar unvanlarında görev yapan toplam 50 bin 792 kişi yer alacak."

- Ankara