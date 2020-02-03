Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini yaygınlaştırıyor - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini yaygınlaştırıyor

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılara yargı sürecinin her aşamasında destek sağlayacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini (ADM) 27 adliyede daha eş zamanlı faaliyete geçirdi.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini yaygınlaştırıyor, System.String[]

Adalet Bakanlığı, şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılara yargı sürecinin her aşamasında destek sağlayacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerini (ADM) 27 adliyede daha eş zamanlı faaliyete geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde 7 pilot ilde kurulan ADM'ler ülke çapında yaygınlaştırılıyor.

Bakanlığın, 3 Şubat itibarıyla Ankara, Ankara Batı, Antalya, Aydın, Bakırköy, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Sivas, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde faaliyete geçirdiği ADM'ler, mart sonunda 26 adliyede daha kurulacak.

"Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye'ye özgü bir model olarak kurgulanan müdürlükler, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılara yargı sürecinin her aşamasında destek sağlayacak.

Uzmanlar vasıtasıyla mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek verilecek.

Adli sürecin dışında suç mağdurlarına destek verebilecek kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapılarak, mağdurun adli süreç dışında da desteklenmesi mümkün olabilecek.

Adli görüşme odaları (AGO) da bu müdürlükler bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Hassas soruşturma ve kovuşturmalarda suç mağdurları ve özellikle çocuklar, faille yüz yüze getirilmeden uzman desteği eşliğinde ifade ve beyanlarını özel ortamlarda vermeye devam edecek.

Kırılgan grup suç mağdurlarına yargı süreci sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürecek bu hizmetlerin tamamı ücretsiz olacak.

ADM'lerin mayıs ayı itibarıyla 90'ın üzerinde adliyede faaliyete geçirilerek, tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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