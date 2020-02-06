Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı: 'AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz.

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz."

Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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