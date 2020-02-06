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Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı: "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz."
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