Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi

23.02.2022 11:51
Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

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Son Dakika! Türkiye, BAE'den kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklama talep etti Son Dakika! Türkiye, BAE'den kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklama talep etti Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını... Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını... Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı! Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Adalet Bakanlığı, Sedat Peker, İnterpol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi - Son Dakika


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