Son Dakika › 3. Sayfa › Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse... - Son Dakika
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı.
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti