Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri'ne gönderildi - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri'ne gönderildi

05.09.2022 18:24
Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri'ne gönderildi

ADALET Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iadesi hakkındaki talepnameyi Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.

ADALET Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iadesi hakkındaki talepnameyi Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.


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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri'ne gönderildi - Son Dakika

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