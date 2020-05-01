Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki nakiller ve aile görüşme odalarının kullanımını 15 Mayıs'a kadar erteledi.
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki nakiller ve aile görüşme odalarının kullanımını 15 Mayıs'a kadar erteledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:29 Kaynak: İHA
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