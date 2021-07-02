Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen'in babası Mahmut Öztürkmen son yolculuğuna uğurlandı.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen'in geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden babası Mahmut Öztürkmen'in cenazesi toprağa verildi. Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Kemal Çokdinç'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Hayatını kaybeden Öztürkmen'in cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli'nin Kabacaağaç Mahallesi'nde defnedildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü - Son Dakika