"Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

"Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama

12.08.2022 19:26
"Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiğini bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verildiği" hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Tayfun Kahraman ve Şerafettin Can Atalay ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Ayşe Mücella Yapıcı'nın ailesi ve arkadaşlarının ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiği, ilgili mevzuata aykırı bir uygulamanın yapılmadığı tespit edilmiştir."

YORUMLAR
500
Güney Kore Lideri, Samsung ve Lotte Yöneticilerine Özel Af Çıkardı Güney Kore Lideri, Samsung ve Lotte Yöneticilerine Özel Af Çıkardı Türkiye'nin istediği 1998 terör şüphelisinden 18'i iade edildi Türkiye'nin istediği 1998 terör şüphelisinden 18'i iade edildi
Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, CTE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gezi tutuklularına arkadaş yasağı' haberlerine yalanlama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
16:59 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 19:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement