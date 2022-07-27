Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama Açıklaması

27.07.2022 14:02
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama Açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Edirne F Cezaevi 1 yılda 6 kitap alabileceğimize hükmetti" şeklindeki paylaşımının gerçek dışı ve yalan olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Edirne F Cezaevi 1 yılda 6 kitap alabileceğimize hükmetti" şeklindeki paylaşımının gerçek dışı ve yalan olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 26 Temmuz'da sosyal medya hesabından 'Edirne F Cezaevi 1 yılda 6 kitap alabileceğimize hükmetti' şeklindeki paylaşımı gerçek dışı ve yalandır." ifadesine yer verildi.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutukluların mevzuat hükümleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlardan yararlandığına işaret edilen açıklamada, hükümlü ve tutukluların ders kitapları hariç 20 kitap bulundurabildiği belirtildi.

Ayrıca hükümlü ve tutukluların mevcut kitaplarını kendi adlarına kayıtlı emanet eşya biriminde bulunan diğer kitaplarıyla dönüşümlü olarak kullanabildiği bildirilen açıklamada, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kitaplara erişimlerinde Avrupa standartlarında imkanlar sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, modern infaz anlayışı içerisinde eğitim ve öğretim hakkına saygılı bir biçimde iş ve işlemler yürütüldüğü vurgulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

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