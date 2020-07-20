Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı.

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için bakanlık tarafından ceza infaz kurumlarında kütüphaneler kuruldu. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan bu kütüphanelerden geçen yıl tutuklu ve hükümlüler toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.

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HALK KÜTÜPHANELERİNDEN KİTAP ALABİLİYORLAR

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için geçen yıl 24 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı, imzaladığı bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağladı. Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 186 bin 500 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.

Ayrıca bakanlık, ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 'Kitap Bağış Kampanyası' başlatılmasını planlıyor.


Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu - Son Dakika
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