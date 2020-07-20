Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için bakanlık tarafından ceza infaz kurumlarında kütüphaneler kuruldu. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan bu kütüphanelerden geçen yıl tutuklu ve hükümlüler toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.
Ayrıca bakanlık, ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 'Kitap Bağış Kampanyası' başlatılmasını planlıyor.