Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açacak - Son Dakika

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açacak

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayarak cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kuracak.

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açacak, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayarak cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 9 Mart Pazartesi günü bir araya gelerek kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayacakları belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın imzalayacağı protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığının cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulandı.

Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine, kapalı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin de devam etme imkanına kavuşacağı ifade edilen açıklamada, "Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Binlerce hükümlü faydalanacak

Protokol kapsamında açık ortaokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için "Destekleme Yetiştirme Kursları" açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması da sağlanacak.

İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinden, 40 bininin ise diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanması ön görülüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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