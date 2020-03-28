Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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