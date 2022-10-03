Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti

03.10.2022 12:52
Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti

Adalet Bakanlığında Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, oturduğu lojmanda önce eşini öldürdü, ardından da intihar etti.

Adalet Bakanlığında Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, oturduğu lojmanda önce eşini öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay, Etimesgut ilçesinde Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, silahla önce eşi İlksen Tüzün'ü ardından da kendini vurdu. Olayda Serkan Tüzün ve eşi hayatını kaybetti.

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Serkan Tüzün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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