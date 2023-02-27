Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor

27.02.2023 17:08
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Bakan Bozdağ, ağır cezalar öngören düzenleme açıklaması yapmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti.

Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacak, böylesi zamanlarda uygulama imkanı bulacak. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Güvenliği Toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Güvenliği Toplantısı

Bekir Bozdağ, Deprem, Tck, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Bomba iddia! Arda Turan, vergi kaçırmakla suçlanıyor
16:58 Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
16:59 Ali Koç'a tepki yağıyor! Fenerbahçe taraftarının açtığı istifa etiketi zirveye yerleşti
16:46 Oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı
16:22 Yalvaç Belediyesi, yangında ölen 3 çocuk için 1 milyon 635 bin lira tazminat ödeyecek
16:27 Şişli'de torbacıları darp eden gençler o anları anlattı: Biz mahallemizde uyuşturucuya karşıyız, bir güzel dövdük
14:26 Talep patlaması oldu! İstanbullular deprem endişesiyle Edirne'ye taşınıyor
16:33 Ankara'da cemevlerine saldıran sanıktan akılalmaz savunma: O dönem kendimi mehdi zannediyordum
15:39 Mezarlıkta yarısı toprağa gömülü bulunan cansız kadın bedeninin kimliğini DNA testi aydınlatacak
15:48 Şahan Gökbakar'ın "Kaliteli çadır" sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2023 18:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement