Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin - Son Dakika
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Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin

03.10.2022 21:11

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve Eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün, eşini İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra intihar etti. Olayı öğrenince şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını iddia ederek, "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Tüzün, kaldığı lojmanda eşini vurduktan sonra canına kıydı. Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıda Serkan Tüzün'ün Eşi İlksen Tüzün hayatını kaybetti.

ÇOCUKLAR DA EVDEYDİ

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında meydana geldi. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün, sabaha karşı 3 çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün ile tartışmaya başladı.

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ HUKUÇUYDU

Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

"TORUNLARIMI BUNLARA VERMEYİN"

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" diye konuştu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tüzün hakkında taziye mesajı yayınladı. HSK'nin mesajında Tüzün'ün eşini öldürüp intihar ettiğine yer verilmedi. Tüzün eşi İlksen Tüzün'ün ismi geçmeyen paylaşım şöyle:

"Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz"

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