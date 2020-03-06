Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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