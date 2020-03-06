Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde Kadınlar Günü'ne özel açık görüş yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde Kadınlar Günü'ne özel açık görüş yapılacak - Son Dakika

Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde Kadınlar Günü'ne özel açık görüş yapılacak

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde Kadınlar Günü'ne özel açık görüş yapılacak, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın hükümlü ve tutuklular için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

(İHA)

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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