Adalet Bakanlığı Elazığ'da alınan tedbirlere ilişkin bilgi notu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Elazığ'da alınan tedbirlere ilişkin bilgi notu paylaştı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Elazığ'da alınan tedbirlere ilişkin bilgi notu paylaştı

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından aldıkları önlemlere ilişkin bilgi notu paylaştı.

Adalet Bakanlığı Elazığ'da alınan tedbirlere ilişkin bilgi notu paylaştı, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından aldıkları önlemlere ilişkin bilgi notu paylaştı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan bilgi notunda, 21.30'da deprem haberinin alınır alınmaz Adalet Bakanlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi. 22.30'da deprem bölgesindeki 8 il ve 47 ilçede adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde incelemeler yapıldığı ifade edilerek, "00.30'da adliye ve ceza infaz kurumlarında küçük çaplı hasarlar oluştuğu, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi. 12.00'da Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı koğuşlardaki bölmelerde kısmi çatlaklar oluşması nedeniyle 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren çevre illerdeki ceza infaz kurumlarına nakledilmesine başlandı. 18.00'da Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir hasar bulunmamasına rağmen 124 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Adana ve Sivas'taki ceza infaz kurumlarına nakledilmesine başlandı" denildi.

(İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:40 Kaynak: İHA
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