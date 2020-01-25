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Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla görüştürülüyor. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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