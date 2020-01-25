Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanlığı: 'Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla görüştürülüyor.

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı: "Elazığ ve Adıyaman'daki tutuklu ve hükümlüler aileleri ile telefonla görüştürülüyor." - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Adıyaman, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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